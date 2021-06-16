Приходько з дітьми стала зіркою модного показу Андре Тана

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, взяла участь в презентації нової колекції дизайнера Андре Тана YES для дітей і підлітків зі старшими донькою і сином. Фото вона показала в своєму Instagram-акаунті, супроводивши філософським постом про виховання дітей.

За її словами, вона ніколи не говорить малюкам, що вони їй щось винні, і намагається якомога частіше робити їх щасливими, підтримуючи в їх виборі і придбанні нових цікавих навичок.

«Я щаслива була підтримати Нану і Гордія в такому новому для них експієренсі! Нана трималася стійко — це не перший показ. Гордію все сподобалося, хоча, він мало що зрозумів», — зізналася Анастасія.

Раніше Приходько поділилася ТОП-5 правил своєї сім'ї.

фото instagram.com/prykhodko_official/

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter