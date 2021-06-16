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Шоу-бізнес

Артем Пивоваров: «Дівчина, яка страждала від панічних атак, вийшла з цього стану завдяки моїм пісням»

21:44 16 червня 2021
Артем Пивоваров

29-річний український артист, співак, композитор і саунд-продюсер Артем Пивоваров створює хіт за хітом. Його пісня «Дежавю» визнана Національною музичною премією YUNA «Кращою піснею року» і отримала на YouTube 53 мільйони переглядів.

--Мне приходить дуже багато листів — в тому числі з-за кордону, — розповів Артем Пивоваров .-- Нерідко люди діляться своїми життєвими історіями. Комуcь мої пісні допомагають виходити з депресії. А одна дівчина, яка страждала від панічних атак, вийшла з цього стану завдяки моїм пісням. І як після цього не вірити в магію музики!

Детальніше про історію успіху артиста читайте в інтерв'ю Артема Пивоварова, яке він дав «ФАКТАМ».

Фото з альбому Артема Пивоварова

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