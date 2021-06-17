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Анджеліна Джолі відправила Бреду Пітту послання у вигляді нового татуювання у себе на руці

8:23 17 червня 2021
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі, яка програла в суді битву з Бредом Піттом за опіку над дітьми (її колишній чоловік все-таки домігся рівних з нею прав в цьому питанні), засвітилася з новим татуюванням. Як пише видання Page Six, папараці сфотографували Анджеліну в Нью-Йорку.

На передпліччі 46-річної кінозірки, тіло якої прикрашає вже майже 30 тату, тепер є напис італійською мовою — «eppur si muove», що буквально перекладається, як «і все ж рухається». Це цитата, яку приписують астроному, філософу і фізику Галілео Галілею. За традицією її переводять, як «А все-таки вона крутиться». За легендою Галілей вимовив ці слова у 1633 році, коли інквізиція змусила його відректися від переконання, що Земля крутиться навколо Сонця, а не навпаки.

Припускають, що це може бути таємним посланням Пітту. І Анджеліна тим самим хоче показати впевненість у своїй правоті, а також дати зрозуміти, що вона не зломлена, не збирається здаватися і її життя триває. Раніше стало відомо, що Джолі збирається подати апеляцію на рішення судді, яке її не влаштовує.

Тим часом під час візиту з дітьми до Нью-Йорка Джолі вже двічі за тиждень відвідала свого першого чоловіка — британського актора Джонні Лі Міллера. Перший раз вона прийшла до нього додому одна і з пляшкою вина. Вдруге привела з собою свого 17-річного названого сина Пакса.

Джолі і Міллер, які разом знімалися у фільмі «Хакери», одружилися у 1996 році, але вже через рік розлучилися.

фото Elle / Twitter

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