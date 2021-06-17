Анджеліна Джолі відправила Бреду Пітту послання у вигляді нового татуювання у себе на руці

Анджеліна Джолі, яка програла в суді битву з Бредом Піттом за опіку над дітьми (її колишній чоловік все-таки домігся рівних з нею прав в цьому питанні), засвітилася з новим татуюванням. Як пише видання Page Six, папараці сфотографували Анджеліну в Нью-Йорку.

Angie has a new tattoo Eppur Si Muove which means And yet it moves.



Galileo Galilei, convicted that Earth moves and its not the center of universe, muttered it to the inquisitors, as if to say that they may have won this battle, but in the end, truth would win out. pic.twitter.com/NvVDeVFmhL - best of angelina jolie (@bestofajolie) June 10, 2 021

На передпліччі 46-річної кінозірки, тіло якої прикрашає вже майже 30 тату, тепер є напис італійською мовою — «eppur si muove», що буквально перекладається, як «і все ж рухається». Це цитата, яку приписують астроному, філософу і фізику Галілео Галілею. За традицією її переводять, як «А все-таки вона крутиться». За легендою Галілей вимовив ці слова у 1633 році, коли інквізиція змусила його відректися від переконання, що Земля крутиться навколо Сонця, а не навпаки.

Припускають, що це може бути таємним посланням Пітту. І Анджеліна тим самим хоче показати впевненість у своїй правоті, а також дати зрозуміти, що вона не зломлена, не збирається здаватися і її життя триває. Раніше стало відомо, що Джолі збирається подати апеляцію на рішення судді, яке її не влаштовує.

Тим часом під час візиту з дітьми до Нью-Йорка Джолі вже двічі за тиждень відвідала свого першого чоловіка — британського актора Джонні Лі Міллера. Перший раз вона прийшла до нього додому одна і з пляшкою вина. Вдруге привела з собою свого 17-річного названого сина Пакса.

Джолі і Міллер, які разом знімалися у фільмі «Хакери», одружилися у 1996 році, але вже через рік розлучилися.

фото Elle / Twitter

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