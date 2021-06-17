Софія Ротару пораділа успіхам онуки Соні і онука Анатолія — «молодого хлопця з гарною посмішкою»

Онука народної артистки Софії Ротару, юна Соня Євдокименко, яка нещодавно відзначила своє 20-річчя, подорожуючи з бойфрендом Америкою, дуже прив'язана до свого брата, Анатолія, який намагається отримати визнання у світі електронної музики.

Так, у своєму Instagram Соня розмістила оголошення про те, що найближчої п'ятниці SHMN (під таким сценічним ім'ям виступає юнак) візьме участь у концерті.

Також дівчина розмістила своє фото з братом, розуміючи, що воно, напевно, приверне увагу до заходу. Крім того, у пості показана афіша концерту.

Побачивши пост, Софія Ротару не могла не порадіти за онуків, і відразу поставила лайк у вигляді цілих двох сердечок. Тепло на повідомлення відреагувала і мама Софії та Анатолія, Світлана.

Фанати зоряного сімейства теж не могли не порадіти успіхам Анатолія.

«Посміхайтеся юначе, у вас гарна посмішка», «Так, а онука хто за професією?», «Дуже красиві брат та сестра!!!», «Анатолій так схожий на свого дідуся Анатолія Євдокименка. Красиві діти, щастя вам», — написали шанувальники.

Нагадаємо, що Софія Ротару та її невістка, Світлана Євдокименко, одними з перших привітали Соню Євдокименко з 20-річчям — дівчина святкувала день народження 30 травня .

Фото зі сторінки Соні Євдокименко.

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