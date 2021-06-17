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Один невірний рух — і конфуз: Емілі Ратаковскі вийшла на люди у вкрай ризикованому вбранні

9:04 17 червня 2021
Емілі Ратаковскі

Популярна американська модель та дизайнер Емілі Ратаковскі, яка 8 березня цього року народила свого первістка, вийшла на люди в ризикованому вбранні. Спочатку модель поділилася фото в новому іміджі у себе в Instagram, а потім її сфотографували папараці на вулиці Нью-Йорка.

30-річна Емілі була у вільних джинсах і блакитному короткому топі вартістю 278 доларів від Cult Gaia, який лише дивом утримувався на її пишних грудях і прикривав їх лише частково, скріплений попереду одним маленьким металевим гачком.

Спідньої білизни Емілі Ратаковскі під нього не одягала, тому досить було одного невірного руху, щоб стався конфуз. Застати модель з оголеними грудьми фотографам, втім, не вдалося. Водночас вона продемонструвала плоский живіт — через три місяці після пологів.

Раніше, як писали «ФАКТИ» модель розкритикували за фотографії з її сином Сильвестром, де вона недбало тримає дитину, піддаючи її, як вважали багато користувачів соцмереж, небезпеці.

Фото Instagram / Twitter

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