26.91 / 27.14 32.49 / 32.89
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хочу сім'ю та 10 дітей»: Моргенштерн висловився про весілля з Діларою

9:11 17 червня 2021
Моргенштерн

Репер Алішер Валєєв (Моргенштерн), який нещодавно влаштував відверту фотосесію зі своєю дівчиною, зізнався, що вже готовий стати батьком, проте вести до РАЦСу Ділару не планує.

23-річний скандальний музикант заявив «Собеседнику», що він не вважає за необхідні усілякі формальності, коли люди обіцяють державі любити один одного все життя, проте можливість самого весілля не відкидає.

Алішер Валєєв не раз говорив, що хоче стати багатодітним батьком. Але якщо раніше йшлося про п'ятьох спадкоємців, то наразі він озвучив намір стати батьком десять разів. І пояснив чому.

«Я хочу дітей, хочу сім'ю. Мені хочеться десять дітей. Причому просто зараз, щоб за двадцять років зробити сімейний лейбл та виграти всю індустрію», — сказав він.

Нагадаємо, на початку червня Моргенштерн став однією з найбільш обговорюваних персон шоу-бізнесу через свою поведінку на премії МУЗ-ТВ.

Фото зі сторінки Алішера Валєєва у соціальних мережах.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Емілі Ратаковскі

Один невірний рух — і конфуз: Емілі Ратаковскі вийшла на люди у вкрай ризикованому вбранні

Анатолій і Соня Євдокименко

Софія Ротару пораділа успіхам онуки Соні і онука Анатолія — «молодого хлопця з гарною посмішкою»

дтп

Постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам: в Дніпрі Subaru перекинувся і врізався в стовп

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.