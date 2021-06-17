«Хочу сім'ю та 10 дітей»: Моргенштерн висловився про весілля з Діларою

Репер Алішер Валєєв (Моргенштерн), який нещодавно влаштував відверту фотосесію зі своєю дівчиною, зізнався, що вже готовий стати батьком, проте вести до РАЦСу Ділару не планує.

23-річний скандальний музикант заявив «Собеседнику», що він не вважає за необхідні усілякі формальності, коли люди обіцяють державі любити один одного все життя, проте можливість самого весілля не відкидає.

Алішер Валєєв не раз говорив, що хоче стати багатодітним батьком. Але якщо раніше йшлося про п'ятьох спадкоємців, то наразі він озвучив намір стати батьком десять разів. І пояснив чому.

«Я хочу дітей, хочу сім'ю. Мені хочеться десять дітей. Причому просто зараз, щоб за двадцять років зробити сімейний лейбл та виграти всю індустрію», — сказав він.

Нагадаємо, на початку червня Моргенштерн став однією з найбільш обговорюваних персон шоу-бізнесу через свою поведінку на премії МУЗ-ТВ.

Фото зі сторінки Алішера Валєєва у соціальних мережах.

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