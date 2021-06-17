«Молекула любові» для Олега Винника: співакові зробили неймовірний подарунок у вигляді серця з тисяч черешень

Віддані «вовчиці» Олега Винника всім серцем люблять свого «повелителя» і готові не тільки підстерігати його заради ефектного фото, але й йти на будь-які «жертви» та нести будь-які витрати заради того, щоб порадувати кумира.

Так, днями в одному з фан-акаунтів артиста в Instagram з'явилася розповідь про подію, яка відбулася два роки тому, під час туру Олега Винника Україною.

Перед концертом у Черкасах йому подарували «Молекулу любові» — величезне серце з 2,5 тисяч черешень, кожна з яких, як пише автор посту, уособлює любляче серце шанувальників. «Сердечко» важило понад 10 кілограмів!

А нещодавно Олег Винник виступаючи в Дніпрі, спустився в зал, щоб прийняти квіти від прихильниць. Одну з фанаток він поцілував у щоку — щаслива дівчина виклала відео з Винником у соціальні мережі.

Фото — скріншот.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter