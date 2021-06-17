«Намагаюся згадати, як користуватися тренажерами»: Вілл Сміт насмішив фанатів відео в спортзалі

Голлівудський актор Вілл Сміт, який недавно зізнався, що знаходиться «в найгіршій формі за все його життя» і поділився відповідним знімком, вирішив взятися за себе і привести своє тіло до ладу. Після тривалої перерви, спричиненої карантином, 52-річний Вілл відвідав спортзал. І опублікував комічне відео, яке насмішила його фанатів.

Зірка фільмів «День незалежності», «Люди в чорному», «Я — робот», написав: «Намагаюся згадати, як користуватися спортзалом після карантину». На відео він пробує займатися на різних тренажерах. Ролик він назвав: «Відчуваю печіння в місцях, про які я навіть не підозрював». Відео набрало понад 2,3 мільйона лайків менш ніж за добу.

Тим часом, незважаючи ні на що, глядачі, як і раніше вважають Вілла сексуальним. Нещодавно він очолив чоловічий рейтинг найпрекрасніших зірок старше 40 років. Серед жінок лідирувала Дженніфер Лопес.

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фото Instagram

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