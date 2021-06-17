«Дай Бог здоров'я Аллі Борисівні»: Разін показав, як Пугачова фарбувала губи в 1985 році

Продюсер групи «Ласковий май» Андрій Разін відкопав в архівах цікаві фото з 80-х. Особливо продюсера захопив знімок, де Аллі Пугачовій лише 36, і вона фарбує губи перед дзеркалом, а 22-річний Разін збоку спостерігає за цим процесом. Разін похвалився в Instagram, що їм з Примадонною вдалося повернути час назад: на свіжих знімках і Алла, і Андрій виглядають набагато молодше, ніж у 80-ті.

«Схоже, ми з Аллою Борисівною Пугачовою знову впадаємо в молодість. Що я, що вона молодшаємо і скоро будемо знову виглядати так само, як в 1985 році. Дай Бог вам здоров'я, Алло Борисівно, ну і мені того ж самого», — підписав знімок Разін.

З колажу добре видно, що мода 80-х робила старшими і чоловіків, і жінок. Зайвих років Аллі Борисівні додав пишний начіс і трендові в ті часи піджаки з акцентом на плечі.

І навпаки, проста однотонна блузка, відсутність макіяжу і розпущене середньої довжини волосся візуально омолодили 72-річну Аллу Борисівну. Схудлий 57-річний Разін у кепці і тенісці теж виглядає життєрадісним підлітком.

Фанати були задоволені переконатися, що улюблені артисти з роками лише молодіють.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін показав, як одягається Алла Пугачова, коли довго не виходить з дому.

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