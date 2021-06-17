Вже не один рік: Кристина Асмус ненавмисно «здала» вірогідного «коханця»

Після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим у 2020 році російській актрисі Кристині Асмус приписують романи то з одним, то з іншим актором.

Щоб спростувати чутки, артистка написала в Instagram пост, в якому вказала, що всі «кохані» були лише її партнерами на зйомках.

«Мені завжди приписували безліч романів, навіть коли я була у шлюбі. Тільки за останній рік мене старанно зводили з Олексієм Чадовим, Наваі Бакіровим, Мілошем Біковічем, по десятому колу з Олександром Петровим, Олексієм Учителем, Сергієм Гильовим, Іваном Твердовським, Данилом Чащиним, партнерами по театру і знімальним майданчикам. Ні з ким з вище перерахованих мене не пов'язувало нічого, крім дружби та роботи», — пише актриса.

Втім, одразу додає, що її серце зайняте: «Так, у мене є стосунки і не один рік вже. Але преса жодного разу не перемогла в угадайці».

Фоловери відразу припустили, що якщо відносини у артистки тривають «вже не один рік», то це значить, що зав'язалися вони ще під час шлюбу з Харламовим. А також помітили, що в списку немає актора Івана Янковського — партнера актриси у фільмі «Текст», якого спочатку називали причиною розлучення Харламова і Асмус. Іншими словами, можна припустити, що саме він і є її передбачуваним «коханцем», через якого вона розлучилася із законним чоловіком.

Нагадаємо, що Харламов і Асмус були разом 8 років. Пара зіграла весілля у серпні 2013 року, а через півроку у них народилася дочка Анастасія. Розлучилися вони у жовтні 2020 го року.

Нагадаємо, що нещодавно Асмус заявила про «романі» з красивим чоловіком. Ним виявився зірка сербського кінематографу Мілош Біковіч, який разом з Кристиною знімається у фільмі під назвою «Хочу заміж».

Фото Христини Асмус з соціальних мереж.

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