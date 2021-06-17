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«Рожевий дим»: Костянтин Меладзе «відповів» хейтерам на звинувачення в харрасменті

12:39 17 червня 2021
Віра Брежнєва

Виступаюча в РФ українська співачка Віра Брежнєва, яку розкритикували за фото в бікіні, випустила трек в незвичному для себе стилі «євродиско», пісня має всі шанси стати популярною на літніх майданчиках майбутнього курортного сезону. Трек Віра виклала в своєму Instagram.

«Кожна людина хоч раз у житті приміряла рожеві окуляри. Але рано чи пізно їх доводиться знімати. Ми завжди надмірно романтизуюємо відносини, думаємо, що якщо є любов, то ніяких проблем у відносинах і сім'ї бути не повинно, правда? Практика показує, що це далеко не так. І справа не в розчаруванні, а в прийнятті реальності», — підписала виконавиця пост.

За словами Брежнєвої, «Рожевий дим» спеціально зроблений в стилі «євродиско», для якого характерні синт-звук й атмосфера 80-х років минулого століття.

Ще одне нововведення альбому — в ньому крім співу Віри чути голос і самого Костянтина Меладзе.

Даний факт дозволив деяким коментаторам припустити, що новою піснею Костянтин «відповів» співачкам, які звинуватили його в харрасменті.

До цього їх підштовхнув нібито і «прихований сенс» в рядках пісні:

«Раскаянья на лицах изображать не надо.
Не приукрашивай обиды горечь шоколадом.

Мы заигрались дико обман бывает сладок.
Мне не нужна картинка мне нужна любая правда".

Втім, можливо, що подібні «висновки» і не відповідають істині, й головна мета треку та подальшого за ним напевно кліпу — просто порадувати слухачів.

Нагадаємо, Віра Брежнєва відмовилася від прогулянки з шанувальником, так як «вона вже старенька».

Фото: Instagram Брежнєвої

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