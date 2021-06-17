Алла Борисівна, точно «прощай»? Кіркоров засвітився в компанії красуні-українки та купи дітей

«Поп-король» російської естради, співак і продюсер Філіп Кіркоров, який недавно випустив кліп з українкою Maruv, схоже, остаточно відмовився від надії продовжувати «битву» за серце колишньої дружини Алли Пугачової. На такі думки наводить його недавній пост в Instagram.

На ньому поважний «король» знятий разом з українською співачкою Maruv в оточенні великої кількості дітей.

З підпису до посту можна зрозуміти, що «Кінг» приїхав в гості до «жителів» популярних в РФ ТікТок-хаусів.

Поруч з Анею Корсун розташувалися дівчинки, які тримають в руках її портрет, а навколо Філіпа Кіркорова стоять хлопчики з іншими «картинками».

У коментарях дають суперечливі відгуки: «Філіп, ви як завжди на стилі», «Філіп красавчик!», «Тобі 60 років, а одягаєшся як дитина», «Стара хвора людина».

Нагадаємо, Філіп Кіркоров привітав з днем народження українську телеведучу Оксану Марченко.

Фото: Instagram fkirkorov

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