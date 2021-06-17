Показала груди для зняття стресу: 43-річна Марія Максакова вирішила розслабитися після передачі Малахова

Російська співачка Марія Максакова, яка переїхала в Україну і хоче позбавити батьківських прав колишнього чоловіка, оголила груди на відвертій фотосесії.

Екс-депутатка Держдуми пішла на сміливий крок після важкого випуску шоу Андрія Малахова, бажаючи відволіктися від пережитого в студії, пише «Стархіт».

«Фотосесія, від якої я отримала нереальне задоволення!» — написала вона в Instagram .

В ефірі Марію критикував музичний журналіст Сергій Сосєдов. Крім того, співачка зустрілася з батьком кілера, який вбив її чоловіка Дениса Вороненкова. Максакову захищали колишні колеги, але ближче до кінця ефіру жінка не стримала емоції та розплакалася.

Видання пише, що Марія звернулася до фотографа Олега Зотову, який зробив більше 30 обкладинок журналу MAXIM. Над сміливим образом співачки працювала дизайнерка Аліса Толкачова. Наряд Марії склав топ, зроблений з намиста, та блідо-бузкове пальто — це фото опинилося у розпорядженні «Стархыт» та було опубліковано.

«Так як Олег знімав багато обкладинок чоловічих журналів, я вирішила що немає сенсу сильно прикривати бездоганну роботу одного пластичного хірурга», — поділилася Максакова з журналістами.

Марія нечасто знімається у провокаційних фотосесіях. Минула її зйомка, де співачка постала перед камерою у напівпрозорому корсеті, викликала обговорення у мережі.

Раніше співачку шокувала інформація про те, що її мати, Людмила Максакова, вирішила вийти заміж за актора Станіслава Садальського.

Фото Марії Максакова з соціальних мереж.

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