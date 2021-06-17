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Шоу-бізнес

На могилі Джигарханяна з'явилася дивна чорна маска

15:13 17 червня 2021
Могила Джигарханяна

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що могила відомого артиста Армена Джигарханяна нібито знаходиться в жалюгідному стані. Журналісти «Експресс газеты» вирушили на Ваганьковське кладовище, щоб з'ясувати реальний стан справ.

«Могильний горбок нарешті з'явився», — йдеться в повідомленні. Уточнюється, що фото, на яких могила виглядала, як нібито її зрівняли з землею, були зроблені в момент, коли робітники не встигли підвезти пісок для нормального оформлення місця поховання. Так пояснили ситуацію цвинтарні працівники.

Родичі артиста відвідують могилу та уважно стежать за тим, що з нею відбувається. Але на могильному горбку з'явилася чорна пластикова маска.

Раніше повідомлялося, де можна попрощатися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом.

Фото і відео: Експрес газета

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