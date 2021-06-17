Зірка вечірок: Наташа Корольова «запалила» в ресторані під хіти Кіркорова

Співачка Наташа Корольова, яка недавно відзначила 48-річчя, показала, як вміє веселити і веселитися, відірвавшись на дні народження подруги. Вечірку влаштували в московському ресторані. Разом з іменинницею Корольова демонструвала запальні танці під хіти Філіпа Кіркорова, Любові Успенської, Стаса Михайлова, а Тарзан волів в цей вечір побути спостерігачем. Відео зі свята Корольова опублікувала в Instagram.

На свято Корольова прийшла в простій білій футболці і джинсах.

Під час танців виявилося, що це було найбільш правильне вбрання. «Найкраща на танцполі», — визнали гості.

Шанувальники Корольової написали їй, що вона просто втілення позитиву і правильного ставлення до життя.

Нагадаємо, раніше Наташа Корольова визнала, що її найцінніший талант — надихати людей.

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