«Не була готова»: дружина Павліка розповіла про пологи

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, у якої виникли проблеми зі здоров'ям після пологів, поділилася враженнями від процесу. Молода жінка розповіла, що народжувала під епідуральною анестезією. Сам процес тривав близько п'яти годин. В пологову залу вона вирушила о 21:30, а о 2:40 син Міша з'явився на світ. Катерина зізнається, що виявилася не готовою до больових відчуттів.

«Я чомусь думала: «Якщо з епідуралкою, то нічого страшного». Думала, що потрібно перечекати лише те, що відбувається до епідуралки. Але я не знала, що це ще нічого. Так, перейми сильні, больові, але з потугами це не порівняти. Я не знала, що самі пологи проходять вже без знеболення. Ти повинна все відчувати. Я не знала і не була до цього готова. Лікар сказала мені: «Все, що буде відбуватися зараз, виключно твоя робота і все залежить тільки від тебе», — розповіла Репяхова.

Але незважаючи ні на що, Катерина запевняє, що хоче ще дітей. І радість материнства не можна порівняти ні з якими відчуттями.

«Не хочу лякати дівчаток, яким ще належить народжувати, це повинна пройти кожна жінка. Так, це не порівняти ні з чим. Якщо після епідуралки я була в шоці, то не уявляю, що відбувається без неї, і знати не хочу», — розповіла Катерина.

Вона запевнила, що почуває себе добре, годує сина грудьми і готується до виписки. Молода мама вже думає про хрестини. Навіть церкву запримітила поруч з пологовим будинком.

Нагадаємо, Катерина Репяхова стала мамою 15 червня. Після пологів у неї розвинулося запалення — цистит.

Віктор Павлік розповів «ФАКТАМ», що син дуже схожий на нього.

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