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Моргенштерн позивається до СБУ: стали відомі вимоги російського репера

18:39 17 червня 2021
Моргенштерн

Репер Алішер Валієв (Моргенштерн) звернувся з позовом до Служби безпеки України за те, що його внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці нашої країни.

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Моргенштерн просить визнати протиправними дії СБУ, яка підготувала документи й звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про внесення Алішера Валієва до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Крім того, репер просить скасувати наказ Мінкультури від квітня 2021 року, яким його прізвище внесли до цього Переліку.

Моргенштерн також хоче, щоб суд витребував у СБУ постанову про заборону йому в'їзду до України.

Нагадаємо, у червні у російського репера були заплановані гастролі в Україні — концерти повинні були пройти в Києві, Харкові та в Запоріжжі.

фото https://newsmuz.com/

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