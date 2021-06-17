«Міша першим хоче сина»: переможниця «Холостяка» розповіла про стосунки з Залівако

Обраниця «холостяка» Михайла Залівако Анна Богдан в Instagram Stories попросила своїх передплатників висловити свою думку про відносини пари.

Анна написала попередні відповіді. Першим питанням було про стать дитини.

Анна повідомила, що Михайло першим хоче хлопчика. Дівчина згодна зі своїм обранцем. Вона вважає, що старший брат буде захисником своєї сестрички. Потім вона погодилася з тим, що головне, щоб дитина була здорова, а стать великого значення не має.

Анна також розповіла, що Михайло постійно балує її солодощами, порушуючи режим правильного харчування.

За словами дівчини, в Михайлі її ніщо не дратує.

Нещодавно Анна й Михайло відпочивали в Бодрумі. Дівчина показала накритий стіл в кафе та похвалилася гарним апетитом свого обранця.

Фото Instagram / hannastorozhuk

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter