Переможець київського «Євробачення» Собрал заспівав з Джамалою по-українськи: зворушливе відео
Відома українська співачка й переможниця «Євробачення» Джамала в Instagram опублікувала відео з Сальвадором Собралом. Дует виконав пісню українською мовою.
«Неймовірно тепло. І справа не в погоді. Португалія в гостях у нас. В обіймах Сальвадора Собрала та океану емоцій сьогодні», — написала Джамала.
У мережі з захопленням прийняли дует.
Сальвадор Собрал через серйозну хворобу серця не зміг взяти участь у конкурсі «Євробачення-2017» на загальних підставах. Він пропустив репетиції півфіналу й прибув до Києва напередодні генерального прогону й старту півфіналу. На пресконференціях і в разі незапланованих ситуацій його заміняла рідна сестра та автор пісні «Amar pelos dois» — Луїза. Євробачення змінило правила заради тяжкохворого Собрала.
В результаті Сальвадор успішно пройшов у фінал конкурсу, а потім і став переможцем, набравши 758 балів.
У грудні 2017 року Собралу була успішно проведена операція з пересадки серця. Зараз музикант продовжує свою творчу діяльність.
Нагадаємо, за перемогу в фіналі «Євробачення -2021» боролися представники 26 країн. Український гурт Go_A з піснею «Шум» посів п'яте місце.
Трек увійшов в десятку найпопулярніших пісень «Євробачення 2021» за переглядами в Youtube.
Фото Instagram / jamalajaaa40
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