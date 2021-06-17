Переможець київського «Євробачення» Собрал заспівав з Джамалою по-українськи: зворушливе відео

Відома українська співачка й переможниця «Євробачення» Джамала в Instagram опублікувала відео з Сальвадором Собралом. Дует виконав пісню українською мовою.

«Неймовірно тепло. І справа не в погоді. Португалія в гостях у нас. В обіймах Сальвадора Собрала та океану емоцій сьогодні», — написала Джамала.

У мережі з захопленням прийняли дует.

Сальвадор Собрал через серйозну хворобу серця не зміг взяти участь у конкурсі «Євробачення-2017» на загальних підставах. Він пропустив репетиції півфіналу й прибув до Києва напередодні генерального прогону й старту півфіналу. На пресконференціях і в разі незапланованих ситуацій його заміняла рідна сестра та автор пісні «Amar pelos dois» — Луїза. Євробачення змінило правила заради тяжкохворого Собрала.

В результаті Сальвадор успішно пройшов у фінал конкурсу, а потім і став переможцем, набравши 758 балів.

У грудні 2017 року Собралу була успішно проведена операція з пересадки серця. Зараз музикант продовжує свою творчу діяльність.

Нагадаємо, за перемогу в фіналі «Євробачення -2021» боролися представники 26 країн. Український гурт Go_A з піснею «Шум» посів п'яте місце.

Трек увійшов в десятку найпопулярніших пісень «Євробачення 2021» за переглядами в Youtube.

Фото Instagram / jamalajaaa

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