Після флірту з «Холостяком»: Нікітюк застали в обіймах батька трьох дітей
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка недавно «засвітилася» у компанії «холостяка» Залівако, показала в Instagram Stories, як ніжно спілкується з Сергієм Притулою.
Леся погладила Притулу по голові зі словами: «Сергійку, батько трьох дітей».
Притула здивовано запитав: «Ти відео пишеш?»
Як відомо, Леся Нікітюк та Сергій Притула — партнери по сцені. Вони провели разом кілька сезонів ігрового шоу «Хто зверху?». Обидва харизматичні, з почуттям гумору, Нікітюк та Притула постійно знущалися один над одним й придумували вишукані шпильки. У реальному житті ведучі дружать та практично не сваряться.
Нагадаємо, у кінці травня у Сергія Притули та його дружини Катерини народилася донька. Дівчинку назвали Стефанією. Крім маленької Стефанії, у Притули є 12-річний син Дмитро від першого шлюбу та трирічна дочка Соломія.
фото instagram.com/lesia_nikituk/
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