Після флірту з «Холостяком»: Нікітюк застали в обіймах батька трьох дітей

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка недавно «засвітилася» у компанії «холостяка» Залівако, показала в Instagram Stories, як ніжно спілкується з Сергієм Притулою.

Леся погладила Притулу по голові зі словами: «Сергійку, батько трьох дітей».

Притула здивовано запитав: «Ти відео пишеш?»

Як відомо, Леся Нікітюк та Сергій Притула — партнери по сцені. Вони провели разом кілька сезонів ігрового шоу «Хто зверху?». Обидва харизматичні, з почуттям гумору, Нікітюк та Притула постійно знущалися один над одним й придумували вишукані шпильки. У реальному житті ведучі дружать та практично не сваряться.

Нагадаємо, у кінці травня у Сергія Притули та його дружини Катерини народилася донька. Дівчинку назвали Стефанією. Крім маленької Стефанії, у Притули є 12-річний син Дмитро від першого шлюбу та трирічна дочка Соломія.



фото instagram.com/lesia_nikituk/

220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter