Анджеліна Джолі заявила, що троє з шести її дітей хотіли давати свідчення в суді проти Бреда Пітта

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка програла в суді Бреду Пітту справу про опіку над дітьми, заявила, що троє з шести їхніх дітей хотіли дати свідчення проти батька. Однак суддя Джон Одеркірк відмовився їх вислухати та виніс рішення на користь Пітта, ухваливши розділити опіку між батьками порівну. Як повідомляє видання Daily Mail, про це йдеться в документах, якими 46-річна актриса супроводила свою скаргу на суддю, вимагаючи його дискваліфікувати.

Джолі, яка збирається подати апеляцію, вважає, що Одеркірк підігравав Пітту, оскільки його пов'язують ділові інтереси з одним з адвокатів актора.

У подружжя, яке почало шлюборозлучний процес у 2016 році, є шестеро дітей, п'ятеро з яких неповнолітні. Це названі діти акторів — 19-річний камбоджієць Меддокс, 17-річний в'єтнамець Пакс і 16-річна ефіопка Захара. А також троє біологічних — 15-річна Шайло та 12-річний двійнята Нокс і Вів'єн. Відомо, що у Бреда напружені стосунки зі старшим сином Меддоксом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анджеліна Джолі відправила Бреду Пітту послання у вигляді нового татуювання у себе на руці.

фото Elle

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