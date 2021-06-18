«На очах бринить сльоза»: Нікітюк заінтригувала образом у шлюбній сукні

Леся Никитюк, яка недавно спантеличила фанатів обіймами з багатодітним батьком, покрасувалася у шлюбній сукні.

У Instagram Stories ведуча опублікувала ролик, в якому, мабуть, її готують до чергової зйомки.

На Лесі біла мереживна сукня зі стразами, яка прекрасно відтіняє її засмагле тіло. Коли стиліст став укладати волосся й покривати голову фатою, Никитюк раптом заспівала: «А на очах бринить сльоза».

Все оцінили Лесин жарт й розсміялися.

Нагадаємо, днями телеведуча нарвалася на критику в соцмережах. Нікітюк позувала з красивою салонною зачіскою та власноруч зробленим макіяжем. Зачіску оцінили за найвищим балом. А ось з приводу макіяжу думки фанатів розділилися. Один коментатор навіть припустив, що Лесю покусали бджоли.

фото instagram.com/lesia_nikituk/

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