«Хто визначає, як виглядає хороша мама»: Приходько різко відреагувала на хейтерів

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє і поділилася з фоловерами своїми думками щодо краси жінок, які народили, різко відповіла хейтерам, які критикували її за татуювання.

Так в Instagram вона відреагувала на коментар, автор якого висловила своє «фє».

«Після коментаря цієї особи, що моє тіло „фу“, або я „фу“, не зовсім зрозуміло, але з дуже чітким посилом — що я жах-матуся. Я вирішила зробити експеримент у сторіз. Запропонувати вибрати вам, хто на фото НЕ заслуговує бути мамою. Вибір був між дівчатами з тату, пірсингом і жінкою з остеогенезом (хвороба, через яку кістки дуже крихкі і не ростуть) і звичайно, на мою думку, правильний варіант — заслуговують ВСІ», — пише Настя.

Співачка обурилася людьми, які вважають своїм обов'язком «визначати», як виглядає хороша мама: «Люди, ну коли ж всі зрозуміють: робити тату чи ні, колоти пірсинг чи ні, бути мамою чи ні — це справа особисто кожного і НЕ впливає на силу і якість материнської любові! Чи можна виміряти, хто сильніший любить свою дитину: Міс світу або будь-яка мама на сусідньому дитячому майданчику, або найтатуйованіша жінка планети?»

Як приклад мам, чий вигляд змінюють хвороби або нещасні випадки, вона привела Турію Пітт — австралійську модель, у якої під час пожежі обгоріло 65 відсотків тіла. Вогонь понівечив її зовнішність, але це не завадило дівчині завести сім'ю.

«Їй теж не можна було ставати мамою через свою зовнішність? Бути матір'ю — справжнє таїнство і для будь-якої дитини його мама найкраща, найкрасивіша, найрідніша і най-най тому, що вона його МАМА! Чи згодні?» — резюмує Анастасія Приходько.

Багато фолловерів співачки погодилися з її точкою зору.

Раніше співачка поділилася з підписниками своєю точкою зору з приводу зміни зовнішності за допомогою пластичної хірургії. За її словами, робити або не робити корекцію зовнішності, — особиста справа людини, але потрібно це робити не для когось, а для себе. При цьому вона додала, що є прихильницею «адекватного дорослішання».

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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