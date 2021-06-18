У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом

18 червня в Києві прощаються з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Траурна церемонія прощання в Національній філармонії пройде з 11 до 13. Народного артиста України поховають на Байковому кладовищі.

Син Григорія Миколайовича Грег прилетів із США в Україну, щоб провести в останню путь рідну людину. Він обіцяв, що покоління Чапкісів продовжить справу великого хореографа.

Днями Грегу виповнилося 42 роки. Дружина Ембер зворушливо привітала його з днем народження.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав із США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

Грег уточнив, що причиною смерті став не коронавірус. Поруч з хореографом були четверта дружина Міла і дочка Лілія.

Всі подробиці про життя і творчість Григорія Чапкіса читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шляху до успіху, коханих жінок і світових гастролях.

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