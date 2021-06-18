Надто пишні форми: Кендалл Дженнер звинуватили у фотошопі

Найбільшу високооплачувану в світі модель Кендалл Дженнер в черговий раз звинуватили у фотошопі. 25-річна американка опублікувала у себе в Instagram серію знімків в бікіні і топі. Однак в акаунті Problematicfame, що відстежує подібні речі, порівняли ці фотографії зі знімками папараці, зробленими в ці ж дні. На них видно, що сідниці Кендалл насправді набагато більш плоскі. «Пам'ятайте, що все вирішують поза, освітлення та редагування», — сказано у підпису.

Сестер Кардаш`ян-Дженнер часто звинувачують у зловживанні фотошопом. Так, у квітні до мережі потрапив невідредагований знімок старшої сестри Кендалл Хлое Кардаш`ян, який викликав справжню сенсацію і розлютив Хлое.

фото Instagram

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