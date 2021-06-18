Сценаристка серіалу «Затока Доусона» наклала на себе руки в 50 років, не витримавши тривалої боротьби з коронавірусом

Голлівудська сценаристка Хейді Феррер наклала на себе руки у віці 50 років. Як повідомляє видання People з посиланням на чоловіка Хейді Ніка Гута, жінка не витримала боротьби з ускладненнями після коронавірусу, які тривали вже більше року.

Феррер заразилася ковідом у квітні 2020 року. Вона вижила, але хвороба серйозно підірвала її здоров'я. У травні цього року Феррер виявилася прикутою до ліжка і відчувала постійний фізичний біль. Вона «страждала від сильного неврологічного тремору та безлічі інших симптомів, що погіршувалися».

У своєму блозі Хейді раніше писала, що, якщо її стан не покращиться, вона не хоче так жити. «Я не схильна до самогубства, я просто не бачу ніякого сенсу в такому житті у довгостроковій та нескінченної перспективі», — писала вона.

У Хейді залишився 13-річний син.

Феррер була сценаристом популярного телесеріалу «Бухта Доусона», а також комедії 2008 року «Красуня і чудовисько» з Періс Хілтон у головній ролі.

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