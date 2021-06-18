У Києві вишикувалася черга бажаючих попрощатися з легендарним Григорієм Чапкісом
У Києві прощаються з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Траурна церемонія прощання почалася в Національній філармонії. Біля будівлі вишикувалася велика черга бажаючих провести в останню путь знаменитого хореографа.
Церемонія проходить в фойє Філармонії. Численні шанувальники, вихованці, а також діти, онуки й родичі вшановують пам'ять народного артиста України, серед них син Грег Чапкіс, дочка Лілія, внучка Анна Сафрончік.
У залі встановлена книга пам'яті, де всі бажаючі можуть поділитися спогадами про знаменитого артиста.
Перші фото з церемонії опублікували видання СТРАНА.ua і ТСН.
* Фото ТСН
* Фото ТСН
Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.
Грег уточнив, що причиною смерті став не коронавірус. Поруч з хореографом були четверта дружина Міла і дочка Лілія.
Всі подробиці про життя і творчість Григорія Чапкіса читайте в матеріалі «ФАКТІВ».
В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шлях до успіху, коханих жінок і світові гастролі.
Фото СТРАНА.ua і ТСН
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