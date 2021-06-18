«Таких більше не буде»: Влад Яма зворушливо попрощався з Чапкісом

У Києві, в Національній філармонії, прощаються з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Біля будівлі вишикувалася велика черга бажаючих провести в останню путь знаменитого хореографа.

З Чапкісом прощаються численні шанувальники, вихованці, а також діти, онуки й родичі шанують пам'ять народного артиста України, серед них син Грег Чапкіс, дочка Лілія, внучка Анна Сафрончік.

Попрощався з легендарним хореографом і танцюрист Влад Яма. Вони разом багато років були суддями шоу «Танці з зірками». Влад приніс букет троянд і залишив запис у Книзі пам'яті.

«Спасибі, маестро! За схвальні відгуки, високі оцінки, похвалу, обійми, жарти, поради та величезна добре серце! Люблю, поважаю і ніколи не забуду! Ваш молодий друг, Влад Яма», — написав Яма. Він додав, що таких, як Чапкіс більше не буде.

«Формально я не ходив на Ваші заняття, але намагався при кожній нашій зустрічі. Навчався поставі, ході, ставленню до роботи і … до жінок. Навчався красиво висловлювати і елегантно жартувати. Навчався поважати Його Величність Танець. І цінувати кожну мить на сцені і не тільки. Ви приклад для тисяч людей.

Ви обіцяли, що затанцюєте на моєму 80-річчі, як це зробив я на вашому. Як же це красиво сказано … За сусіднім гримувальним столиком Ви завжди просили зробити Вас «молодше, ніж Яму». І адже завжди виходило. Дякую долі за зустріч з такою Людиною. Обіцяю пам'ятати. Обіцяю розповідати про Вас новим поколінням. Аплодую стоячи …

Ваш «молодий друг», як Ви мене називали … «, — написав раніше Влад в Інстаграм.

Раніше попрощатися з Чапкісом приїхав Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста.

Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шляху до успіху, коханих жінок і світових гастролях.

фото СТРАНА.ua

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