«И снится мне…»: лідеру групи «Земляне» заборонили в'їзд в Україну

Музикант Сергій Скачков, лідер російської групи «Земляне», внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, раніше в нього потрапила дочка Андрія Миронова. Про поповнення списку повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Сергія Скачкова внесли в оновлений перелік осіб, що загрожують нацбезпеці країни, за поданням Служби безпеки України. Зараз в цьому списку знаходиться вже 200 чоловік.

Радянська та російська група «Земляни» були одним з найбільш помітних колективів періоду «ВІА». Найпопулярніші пісні колективу: «Трава у дома», «Каскадеры», «Путь домой», «Каратэ», «Прости, Земля», «Маленький кораблик», «Красный конь», «Взлетная полоса», «Поверь в мечту» та інші хіти.

Раніше повідомлялося, що в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці країни, внесли зірку фільму «Москва сльозам не вірить».

фото ru.wikipedia.org

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