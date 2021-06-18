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«Молодець, донька»: Орбакайте поділилася смішним «сімейним» відео з Галкіним

14:33 18 червня 2021
«Молодець, донька»: Орбакайте поділилася смішним «сімейним» відео з Галкіним

Старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте привітала свого «вітчима» Максима Галкіна з днем народження — гумористу виповнилося 45 років.

«З Днем народження, дорогий, Макс! Ти можеш перевтілитися й розсмішити весь світ і Жінку, яка співає! Нехай все буде краще за всіх!» — написала Христина в Instagram.

Співачка опублікувала відео з пародією Галкіна на Володимира Жириновського. Галкін говорить голосом політика, звертаючись до Христини: «Нарешті вибрала пісню нормальну. Близьку до народу. Молодець, донька».

Христина запитує його: «Я тепер що, Володимирівна?».

Нагадаємо, Пугачова та Галкін у 2011 році зареєстрували шлюб. Шоумен молодше Примадонни на 27 років, а Христини — на 5 років. Знаменитого батька креативно привітали й двійнята Ліза та Гаррі, які раніше вчили Галкіна правильно виконувати реп.

Фото Instagram / orbakaite_k

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