Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі

Легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса поховали в Києві на Байковому кладовищі поруч з великими українцями Валерієм Лобановським, Леонідом Каденюком і Анатолієм Зленком.

В останню путь маестро проводжали численні шанувальники, вихованці, а також діти — син Грег і дочка Лілія, внучка Анна Сафрончик, дружина Міла.

На Байкове кладовище приїхала співачка Камалія. «Він був учителем для всіх нас, наставником. З нього брала приклад молодь: як бути працьовитими, поважати свою професію і любити. Буквально недавно ми запалювали у нього на дні народження. Це велика людина», — сказала Камалія.

Попрощатися з маестро також прийшла танцівниця Ілона Гвоздьова, був помічений Дмитро Дікусар.

Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять великого артиста, і багато знаменитостей. Свої співчуття висловили співак Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон.

Раніше з легендарним хореографом попрощався Влад Яма. Вони разом багато років були суддями шоу «Танці з зірками». Влад приніс букет троянд і залишив запис у «Книзі про життя талановитих людей», яка залишиться у родичів покійного.

«Таке враження, що весь Київ прийшов попрощатися з Григорієм Чапкісом. Всі з квітами, дуже сумні», — сказав Влад Яма.

Також з Чапкісом попрощався Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

Багато знаменитостей поділилися спогадами про Чапкіса і висловили слова співчуття його родині в соціальних мережах

фото СТРАНА.ua

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