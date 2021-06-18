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«Дорогий» коронавірус: лідер «Нещасного випадку» позбувся квартири в Москві

15:17 18 червня 2021
Олексій Кортнєв

Популярний російський співак, лідер групи «Нещасний випадок» Олексій Кортнєв був змушений продати квартиру в Москві, щоб погасити борги по іпотеці. В інтерв'ю Собєсєдніку артист зізнався, що пішов на це, оскільки особливих накопичень у нього не було, а від концертів довелося відмовитися на цілих півроку.

До настання самоізоляції Кортнєв справно платив по рахункам, а коли залишився без роботи, зрозумів, що доведеться продавати квартиру, яку свого часу купував на «чорний день».

При цьому Кортнєв обурився, що банки у непростий час не знижують ставки по іпотеці, коли багато людей залишилися без заробітку, і вирішив, що якщо самоізоляція повториться, піде працювати в таксі.

Нагадаємо, раніше 82-річний російський поет-пісняр Ілля Рєзнік, автор хітів Алли Пугачової, Софії Ротару, Едіти П'єхи, був змушений відмовитися від заміського будинку, оскільки більше не зміг оплачувати оренду.

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