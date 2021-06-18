Тіна Кароль про роман з Даном Баланом: «Я рада, що ситуація розрулилася»

Тіна Кароль, роман якої з Даном Баланом публічно поставили під сумнів, поділилася з фанами, що почуття все ж таки не були «продюсерською вигадкою». Заява прозвучала на радіостанції «Авторадіо» в Казахстані, куди шоу-діва прилетела заради просування нового альбому «Красиво».

Фрагмент інтерв'ю розмістили на фан-сторінці Кароль в Instagram.

За словами Тіни, після слів Володимира Завадюка про те, що роман був вигаданим, їм з Даном довелося разом відстоювати свої почуття.

«Нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулити і все-все зрозуміли. Подивимося, як доля направить наші сердечні струни», — витіювато висловилася українська артистка.

Нагадаємо, фанати наполегливо шукають підтвердження «іскри пристрасті», яка все-таки «пробігла» між виконавцями. Так, нещодавно на одному з фанатських акаунтів з'явилося пристрасне відео танцю Тіни і Дана на одному з минулих сезонів «Голосу країни».

342

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter