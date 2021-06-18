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Поховали поряд з великими українцями: як виглядає могила Григорія Чапкіса

17:27 18 червня 2021
Григорій Чапкіс

18 червня в Києві попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Його поховали на Байковому кладовищі поруч з великими українцями — тренером Валерієм Лобановським, космонавтом Леонідом Каденюком і дипломатом Анатолієм Зленком.

В останню путь маестро проводжали численні шанувальники, вихованці, а також діти — син Грег і дочка Лілія, внучка Анна Сафрончик, дружина Міла.

Попрощатися з маестро прийшли багато знаменитостей. На кладовище приїхали співачка Камалія, танцівниця Ілона Гвоздьова, хореограф Дмитро Дікусар.

Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять великого артиста в Національній філармонії, були Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон.

З легендарним хореографом зворушливо попрощався Влад Яма. Вони разом багато років були суддями шоу «Танці з зірками». Влад приніс букет троянд і залишив запис у «Книзі про життя талановитих людей», яка залишиться у родичів покійного.

Також з Чапкісом попрощався Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста.

фото СТРАНА.ua

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