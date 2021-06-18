«Зробила собі попу, щоки, ніс»: Настя Каменських розкрила правду про пластичні операції

Співачка Настя Каменських, яка розповіла раніше про стосунки із сином Потапа, відверто відповіла на провокаційні питання і розвіяла найпопулярніші міфи про себе.

Настя розповіла про життя з Потапом. За словами співачки, вони іноді сперечаються, але не сваряться. Згодом в їхніх стосунках з'явилося більше розуміння і поваги. Проте, є речі в Потапа, які дратують Каменських. Він любить розкидати свої речі по будинку і не вимикає світло, забуває закривати дверцята шафи.

«Я йому іноді кажу: «Льоша, ти міг би мені допомогти і не розкидати все. Льоша думає, що він живе в готелі. Але коли я бачу ці штани розкидані, я посміхаюся і розумію, що все одно його люблю», — розповіла співачка в інтерв'ю YouTube-каналу Слава +.

Також Каменських запевнила, що ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів і не змінювала частини тіла.

«Говорили, що я зробила собі попу, щоки, зробила собі ніс … Я ніколи не лягала під ніж хірурга, у мене немає жодного уколу», — сказала Настя і продемонструвала ведучому рухливу міміку.

Співачка не виключає, що в майбутньому, можливо, зважиться на зміни зовнішності, але готова максимально відтягнути цей момент.

Раніше Настя Каменських розповіла про те, як пережила втрату батька, ковід і панічні атаки.

Нагадаємо, нещодавно вийшов новий кліп NK «Красное вино».

А Потап заспівав про любов в кліпі «Екзорцизм».

фото Instagram.com/kamenskux

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