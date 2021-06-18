«З'їла цілу піцу»: Віра Брежнєва розкрила секрет своєї стрункості

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка випустила нову пісню «Рожевий дим», розкрила секрет своєї стрункості і розповіла, які процедури робить, щоб тримати себе у формі.

39-річна Віра зізналася, що час від часу дозволяє собі розслабитися і з'їсти «небезпечні» страви. Особливо піддається спокусам в Італії.

«Я дозволяю собі з'їсти щось смачненьке. Зовсім недавно викладала в соцмережі піцу. 8 червня моя мама відзначала день народження, і ми пішли в наш улюблений ресторан в Італії, де я самостійно з'їла цілу піцу! І мені не соромно», — зізналася Брежнєва в ефірі «Ранку з Україною».

Співачка розповіла, що обмежує вживання вуглеводів, займається спортом, а перед важливими зйомками або виходами у світ, не вживає алкоголь.

«Звичайно, я не сиджу на одних салатик. Просто обмежую себе у вуглеводах і не вживаю алкоголь, коли готуюся до важливих заходів. До того ж вечорами я їм дуже мало. А ще я роблю певні процедури, спрямовані на те, щоб йшла зайва лімфа, і, звичайно, спорт! В принципі, все це я роблю завжди, тобто це спосіб життя, але я не робот й іноді можу дозволити собі піцу або бургер», — поділилася Віра на каналі «Україна».

Вона також розповіла, що скоро зніматиме кліп на пісню «Рожевий дим», яку написав її чоловік Костянтин Меладзе. Режисером відео буде відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

«З Аланом ми познайомилися ще під час зйомок кліпів для групи „ВІА-Гра“, а вже потім почали працювати над моїми відео. Сьогодні ми працюємо навіть не в дуеті — у нас тріо: Костянтин, Алан і я. У кожного з нас є певні ідеї, які ми успішно поєднуємо. І вже скоро ви побачите результат», — розповіла Віра Брежнєва.

Раніше співачка відверто розповіла про свої недоліки.

Нещодавно Костянтин Меладзе відсвяткував день народження. Віра Брежнєва показала, як вони провели святковий день.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter