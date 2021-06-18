«Наркоманка» Земфіра подала в суд на письменника Гришковця: що вимагає

Співачка Земфіра, яку нещодавно звинуватили в плагіаті, подала позов на 1,5 млн рублів про захист честі та гідності — це пов'язано із заявою письменника та музиканта Євгена Гришковця, повідомляє «Дощ».

У програмі «Бі Коз» Гришковець назвав Земфіру «наркоманкою, яка витягує наркотичні кошмари і весь цей свій наркотичний егоїзм». Так він прокоментував вихід її альбому «Бордерлайн».

«Вона наркоманка і це наркоманські пісні», — заявив Гришковець.

У позові вказується, що, поширені відомості «символізують антисоціальну, антигромадську поведінку — наркоманію, і не відповідають дійсності, оскільки немає достовірних доказів, що співачка Рамзанова З.Т. є «наркоманкою».

Стверджується також, що слова письменника завдали моральної шкоди співачці, вона стала страждати на безсоння, у неї з'явилися нервові зриви.

«У зв'язку з цим, вона оцінює розмір компенсації моральної шкоди в 1 500 000 рублів», — сказано в позові.

Земфіра також зажадала від Гришковця визнати, що його відомості не відповідають дійсності і спростувати їх в ефірі каналу «Дождь».

Нагадаємо, Земфіру звинуватили в крадіжці дизайну обкладинки альбому.

Фото Instagram.com/zemfiralive

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