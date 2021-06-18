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Шоу-бізнес

Зірка російського кіно опинився в епіцентрі повені в Ялті

22:25 18 червня 2021
Сергій Жигунов

Російський актор Сергій Жигунов з дружиною Вікторією Ворожбит опинилися в самому епіцентрі повені в Ялті. Він виклав в Instagram відео, на якому річка забирає автомобілі.

«Пішов за хлібом і мене змило», — прокоментував кадри актор.

 

Схоже відео показала і Ворожбит.

 

Зараз пара вже перебралася в Гурзуф.

«Нічого собі за хлібцем сходив». Бережіть себе. Краще вже без хліба","Жах який! Тримайтеся там!", — відреагували фоловери пари.

Нагадаємо, Ялта через негоду залишилася без води і електрики. У місті за останню ніч і протягом п'ятниці, 18 червня, випало 133 мм опадів — такого не було з 1922 року.

фото instagram.com/zhigunov_sergey/

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