Зірка російського кіно опинився в епіцентрі повені в Ялті
Російський актор Сергій Жигунов з дружиною Вікторією Ворожбит опинилися в самому епіцентрі повені в Ялті. Він виклав в Instagram відео, на якому річка забирає автомобілі.
«Пішов за хлібом і мене змило», — прокоментував кадри актор.
Схоже відео показала і Ворожбит.
Зараз пара вже перебралася в Гурзуф.
«Нічого собі за хлібцем сходив». Бережіть себе. Краще вже без хліба","Жах який! Тримайтеся там!", — відреагували фоловери пари.
Нагадаємо, Ялта через негоду залишилася без води і електрики. У місті за останню ніч і протягом п'ятниці, 18 червня, випало 133 мм опадів — такого не було з 1922 року.
фото instagram.com/zhigunov_sergey/84
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