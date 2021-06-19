В оточенні зірок: як відзначили ювілей Галкіна і що побажала Пугачова

Максим Галкін показав, як відзначив своє 45-річчя. Більше сотні гостей артист зібрав на літній терасі ресторану. Судячи з відео в Instagram, крім представників родини, місця за столиками зайняли колеги по шоу-бізнесу, друзі-актори і представники фешн-індустрії.

На святі у Галкін розважалися Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим.

Прийшли Йосип Пригожин і Валерія, Лайма Вайкуле. Був запрошений друг Пугачової і Галкіна модельєр Володимир Юдашкін. Зібрав іменинник і тих, з ким давно дружить і разом виступав — Володимира Винокура та Геннадія Хазанова.

Центральна роль на вечірці дісталася Миколі Баскову. Він був ведучим, визначав черговість тостів, а потім запалював на танцполі.

Першою вітала Галкіна дружина. Алла Пугачова в урочистій промові торкнулася делікатного питання з приводу різниці у віці. «Ти завжди будеш моїм молодим чоловіком», — пообіцяла вона.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте вітаючи Галкіна, подякувала, що він веселить її маму. А діти Галкіна Ліза і Гаррі виконали привітальну пісню про те, що батько змінився і на нього хочеться бути схожим.

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