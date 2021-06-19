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Все погано: співачку МакSим ввели у штучну кому

13:19 19 червня 2021
МакSим

Стан співачки МакSим (Марини Максимової), що заразилася коронавірусом і була екстрено госпіталізована з ураженням легень, погіршився. 38-річну пацієнтку ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ, повідомляє «Стархіт».

До лікарів МакSим потрапила з важкою пневмонією, через хворобу були вражені понад 40% легень, і співачці було важко дихати. Тест показав негативний результат, але з огляду на те, що у Марини були всі симптоми ковіду і контакти з хворими, було вирішено проводити терапію, як при коронавірусній інфекції. Спочатку спробували неінвазивний апарат для вентиляції легенів, але результату не було, тому довелося ввести пацієнтку в медикаментозний сон і заінтубувати.

В Instagram співачки повідомляється про скасування її концертів через хворобу.

Нагадаємо, в 2019 році МакSим потрапила в аварію і майже на два роки перервала виступи. Повернулася на сцену співачка навесні 2021-го.

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