27.09 / 27.30 32.18 / 32.61
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я що, Ванга?»: Тіна Кароль красиво уникла відповіді на питання про Дана Балана

15:12 19 червня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль виявилася майстром із уникнення неприємних їй запитань. Коли фанати поцікавились у зірки, чи чекати в майбутньому її дуету з Даном Баланом, Тіна продемонструвала, як виголосити довгу промову, але при цьому так і не відповісти на питання. Відео призводить фанатська сторінка Дана і Тіни в Instagram.

«Шоу буде чи не буде. Я що, Ванга? Ви мене ще запитаєте, чи буде кінець світу, чи буде потоп. Або чи буде сонце світити тисячу років?» — почала розмірковувати Кароль, змусивши ведучу швидко згорнути обговорення.


Підписники погодилися, що Тіна відповіла надто грубо. Можливо, була в поганому настрої.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль заявила, що у них з Даном Баланом все-таки були почуття, що б там не казали продюсери шоу. А Дан Балан прояснив, що ніякого зв'язку, крім дружнього, не було, а глядачі самі все додумали.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

максим галкин

В оточенні зірок: як відзначили ювілей Галкіна і що побажала Пугачова

пошуки

Пропала на Дніпропетровщині дівчинка-підліток знайдена мертвою

ялта

Потужний циклон, що затопив Ялту, накрив південь України: коли і де чекати злив

Вболівальниці Євро 2020

Ледь не збожеволів: футбольний коментатор захопився красунею на трибунах та заспівав

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.