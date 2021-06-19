«Я що, Ванга?»: Тіна Кароль красиво уникла відповіді на питання про Дана Балана

Співачка Тіна Кароль виявилася майстром із уникнення неприємних їй запитань. Коли фанати поцікавились у зірки, чи чекати в майбутньому її дуету з Даном Баланом, Тіна продемонструвала, як виголосити довгу промову, але при цьому так і не відповісти на питання. Відео призводить фанатська сторінка Дана і Тіни в Instagram.

«Шоу буде чи не буде. Я що, Ванга? Ви мене ще запитаєте, чи буде кінець світу, чи буде потоп. Або чи буде сонце світити тисячу років?» — почала розмірковувати Кароль, змусивши ведучу швидко згорнути обговорення.





Підписники погодилися, що Тіна відповіла надто грубо. Можливо, була в поганому настрої.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль заявила, що у них з Даном Баланом все-таки були почуття, що б там не казали продюсери шоу. А Дан Балан прояснив, що ніякого зв'язку, крім дружнього, не було, а глядачі самі все додумали.

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