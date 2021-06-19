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Alyona Alyona, Дорн і Міхалок потрапили в скандал через шанувальника бойовика Мотороли

15:38 19 червня 2021
Alyona Alyona

Відома українська співачка Alyona Alyona записала пісню з Іваном Дорном і російською групою «Каста» під назвою «Брехун-брехун». Громадськість в Україні бурхливо відреагувала на колаборацію української зірки з російськими артистами. Про реакцію українців стало відомо з публікації в Facebook поста блогера Антона Ходзи.

«Новий альбом російського гурту Каста. Alyona Alyona в списку. Якщо викинути з рівняння питання участі в альбомі російського гурту (музіка жє внє палітікі). То залишається питання участі в одному альбомі з Рем Дігга, який їздив знімати кліп в ДАП і прославляв російських терористів в ОРДЛО», — пише він.

Так, обурення багатьох шанувальників співачки сталося через те, що влітку 2015 року група «Каста» дала концерт в Криму. Співпраця з Іваном Дорном не здивувала українців, оскільки артист має неоднозначну позицію щодо збройної агресії Росії проти України. Деякі українці висловили невдоволення участю в записі пісні групи «Брутто» Сергія Міхалка.

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому Іван Дорн назвав війну між Росією і Україною сваркою, зазначивши, що вже відчуває «відлигу» у відносинах двох країн. Також він тоді спростував інформацію про те, що жертвує гроші на потреби АТО.

Фото з Instagram alyona.alyona.official

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