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«Завжди була сором’язливою»: співачка Клава Кока роздяглася для Playboy, виклавши відверте відео

3:00 20 червня 2021
Клава Кока

Російська співачка Клава Кока, що стала популярною в останні місяці, здивувала шанувальників, розмістивши в Instagram сміливі фото та відео.

Справа в тому, що Клаву завжди вважали скромницею і сором'язливою дівчинкою, а тут такі зміни! Втім, Кока сама не заперечує цього.

«Насправді, я завжди була дуже скромною дівчиною, і кожні нові експерименти назустріч до жіночності завжди давалися мені непросто) Нещодавно я навіть фотки в купальнику соромилася викладати… Але я виросла. разом з вами!», — пише вона.

 

Як можна зрозуміти з фото, для Playboy співачка знімалася повністю голою - з "одягу" на дівчині були тільки стрінги з намистин і страз, повністю оголені груди вона прикривала руками.

Ще більший резонанс викликало відео, опубліковане днем раніше.

 

У ролику показана все та ж фотосесія для журналу в супроводі треку співачки.

Колеги-зірки відреагували на вигляд виконавиці бурею захоплень. Похвала прозвучала в коментарях від Карини Крос, Дані Мілохіна, Діми Масленнікова і Моргенштерна.

Не менше захватів зйомка викликала і у шанувальників.

«Що за пожежа!»; «Обалдіти»; «Гаряче», — писали вони.

Як писали «ФАКТИ», раніше Клава Кока згадала дитинство і вирішила з'їздити в одну з московських середніх шкіл. Побачивши знаменитість, діти схопилися за телефони — раптом не повірять, що зірка Black Star їх відвідала. Весела юрба раз у раз носилася по коридорах школи, немов забувши про уроки.

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