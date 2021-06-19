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«Живіт як зоряне небо»: дочка Брежнєвої в мікробікіні зачарувала фігурою і великою кількістю родимок на тілі

4:00 20 червня 2021
Соня Кіперман

Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман любить радувати читачів своєї сторінки в Instagram «гарячими» фото та новинами про життя зоряного сімейства своєї мами і Костянтина Меладзе.

Днями красуня опублікувала в акаунті нове фото, на якому постала в ніжно-рожевому бікіні. При цьому знімки були зроблені з різних ракурсів, що дозволило показати її струнку фігуру.

Крім того, дівчина зробила акцент на чарівних частинах свого тіла за допомогою аксесуарів — золотого ланцюжка на талії, браслета на руці і кулона з буквою S — на шиї.

«Summer bummer» — підписала фото в «фривольному» стилі дівчина.

Шанувальники радісно відреагували на публікацію фото. При цьому крім похвал красі дівчата деякі читачі звернули увагу на велику кількість родимок на її тілі — виявляється, це свідчить про те, що Соні належить весела і щасливе життя.

Нагадаємо, днями 20-річна Соня виклала в Instagram спекотні фото, але потім відразу їх видалила.

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