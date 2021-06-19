Алла Пугачова знову на сцені: як зараз звучить голос Примадонни

Завдяки тому, що російський гуморист Максим Галкін закотив пишне торжество в честь свого 45-річчя, багато відомих в РФ представники змогли разом весело провести час в ресторані, а потім в нічному клубі. Про те, як проходила перша частина свята, показав в своєму Instagram Ігор Крутой.

На ролику видно, що члени сім'ї Пугачової-Галкіна, колеги по шоу-бізу, і друзі-актори і представники фешн-індустрії жартують, водять хороводи, танцюють та співають.

У клубі зібралися також розважали одне одного піснями, а в самий розпал вечора на сцену вийшла Алла Пугачова і ощасливила друзів живим вокалом. Разом з Ігорем Ніколаєвим Примадонна зробила чоловікові музичний сюрприз, виконавши для нього хіт 1986 року «Прости, повір».

У якийсь момент сам іменинник не всидів на місці і приєднався до співаків.

На кадрах, що потрапили в мережу, видно, як гості з задоволенням слухають живий спів Примадонни. Як і мільйони фанатів, знаменитості скучили за голосом Алли Борисівни, адже вже багато років вона не виступає на сцені і не дає концерти.

І хоча голос артистки, схоже, втратив колишню міць і силу, гості з ентузіазмом аплодували зірці.

До слова, напередодні Ліза і Гаррі Галкін зачитали татові зворушливий реп до ювілею.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter