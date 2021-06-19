Разом з мамою по двору: перша прогулянка дружини Павліка з малюком виявилась дуже нелегкою для мами

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, що стала недавно молодою матусею, продовжує освоювати ази материнства. І сьогодні в Instagram вона показала першу «самостійну» прогулянку свого малюка.

У сторіс Міша Павлик скрутився калачиком у поки що великій для нього колясці, а мама «пурхає» навколо, оберігаючи сон малюка.

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Катя зізнається, що перший вихід «в світ» дається особисто їй нелегко: пройшовши кілька сот метрів, молода жінка вже втомилася і присіла відпочити на лавочку.

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Проте Катя не має намірів здаватися, так як малюк став для неї сенсом життя.

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Хоча вона вже забула, що таке сон, адже всю попередню ніч проходила з малюком на руках. За словами Катерини Репяхової, вона б не впоралася без своєї мами, яка допомагає дочці з малюком, а також готує сніданок. Тому залишається сподіватися, що жінка швидко освоїть «материнську абетку».

Нагадаємо, Катерина Репяхова стала мамою 15 червня і відверто поділилася враженнями від процесу, зізнавшись, що народжувала під епідуральної анестезією.

фото instagram.com/repyahovakate/

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