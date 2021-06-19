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«Фарфорова статуетка»: молода дружина Петросяна захопила своїм фото з Мальдів

21:57 19 червня 2021
«Фарфорова статуетка»: молода дружина Петросяна захопила своїм фото з Мальдів

Молода дружина гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова змогла добре підготуватися до відпустки і вперше за два роки полетіла на Мальдіви. У Instagram жінка почала публікувати «звіти» з райських островів.

Кохана гумориста, одягнувши легку сукню, позувала недалеко від бунгало. На фото Тетяна широко посміхається, однією рукою притримуючи волосся, а інший — свій повітряний наряд, який раз у раз норовить піднятися з-за вітру і оголити її витончені стегна.

«Зібрати стильний гардероб для поїздки на острів максимально просто — яскраві кольори, натуральні тканини, романтичний крій. На мені сукня, яка потрапила в чемодан за годину до виїзду в аеропорт. А сталося це завдяки силі Instagram», — повідомила вона.

Тетяна Брухунова

Фоловерів Брухунової випробували приємний шок від побаченого. Їм сподобався не тільки романтичний наряд інстадіви, але і її стрункі ніжки. Фанати звернули особливу увагу на колір шкіри Тетяни.

«Прекрасний образ, вам все дуже йде»; «Хоч у кого-то нормальні живі фотки, а не це -» витягни ніжку ««; «Така ніжна, повітряна»; «Тетяна, ви прекрасні! Тоненька, як порцелянова статуетка «; «На морях-океанах дівчата розкриваються, як тропічні квіти, і прекрасні, як екзотичні птахи», — написали користувачі під фото.

Раніше дружина гумориста поділилася з фоловерів фотографією в наряді, який «ідеальний в спеку».

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