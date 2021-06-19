«Збільшила» груди заради «Кварталу»: зірка «Одного разу під Полтавою» здивувала незвичайним чином

Відома багатьом українцям за серіалом «Одного разу під Полтавою» і участю в КВН гумористка Ірина Сопонару вирішила допомогти своїм колегам по «Жіночому кварталу» зібрати глядачів на концерт. Для цього вона опублікувала в Instagram досить незвичайний пост.

На ньому знаменитість з'явилася в чорній сукні вільного стилю (схоже, Ірина дуже любить цей колір), з красиво укладеним волоссям.

При цьому плаття, можливо, дівчина одягла на голе тіло без білизни.

Навіщо актриса пішла на такі «жертви», стало зрозуміло за підписом до посту.

«Ненав'язливо натякаю, що завтра Жіночий Квартал. Ми Таааааке для вас готуємо, ммммм, ням ням ням! З нетерпіння чекаємо зустрічі», — підписала вона фото.

Частина прихильників висловили своє захоплення з приводу незвичайного способу Ірини.

У той же час деякі фанати здивувалися тому, що маленькі груди дівчини, розмірів якої вона не соромиться, і навіть намагається видавати за свою «фішку», раптово збільшилася в розмірі.

«Звідки? Капусти переїла?», «Домалювали?», — дивуються вони.

Як би там не було, схоже, актриса добре засвоїла принцип «мистецтво вимагає жертв» і чітко дотримується його в своїй діяльності. Цікаво, чи допомогли хитрощі збільшити кількість глядачів на концерті?

А раніше Ірина Сопонару виклала в соцмережі фото в піджаку на голе тіло.

фото instagram.com/irinasoponaru/

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