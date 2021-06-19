«Неймовірний!»: Максим Галкін похвалився величезним метровим тортом, який був у нього на дні народження

Гуморист Максим Галкін поступово публікує на своїй сторінці в соцмережі подробиці з грандіозної вечірки.

Як відомо, для того, щоб привітати гумориста з 45-річчям, в московському нічному клубі зібралася величезна кількість гостей — представники шоу-бізнесу та фешн-індустрії, родичі і друзі.

Весь вечір зірки танцювали, згадували історії з минулого і співали Галкіну хвалебні пісні. Порадував друзів і сам іменинник, який у фіналі вечірки представив гостям розкішні ласощі - метровий торт, прикрашений феєрверками, свіжими ягодами, шоколадною медаллю з ім'ям шоумена і кремовими цифрами «45».

Однак не встиг іменинник поласувати десертом, як гості в один голос закричали: «Гірко, гірко!»

Тоді Галкін не став чинити опір і при всіх гостях пристрасно поцілував Аллу Пугачову в губи.

Нагадаємо, Примадонна зробила чоловікові музичний сюрприз, виконавши для нього хіт 1986 року «Прости, повір».

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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