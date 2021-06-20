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На телеканалі не платять: Леся Никитюк розповіла, чим заробляє собі на життя

7:52 20 червня 2021
На телеканалі не платять: Леся Никитюк розповіла, чим заробляє собі на життя

Відома українська телеведуча і блогер Леся Никитюк заявила, що не телебаченні працює практично безкоштовно. Такими подробицями вона поділилася в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі «Світське життя».

Коли Лесю запитали, що їй приносить більший дохід — ведення акаунтів в соцмережах або діяльність на телебаченні, дівчина здивувалася й запитала у відповідь, чи платять Каті за зйомки, а потім обурилася тим, що схоже, вона одна бере участь в зйомках на ТБ безкоштовно.

«За минулий рік у мене було одне шоу» Хто зверху? «На каналі і ми всі майже просиділи без роботи, я дуже рада, що я встигла потрапити в цей вагон соцмереж і молоді», — поділилася Леся, маючи на увазі свою інтернет-діяльність.

Завдяки доходам від блогів Никитюк змогла подарувати батькам на «рубінове весілля» обручки.

«Колись, в дитинстві, коли ми були маленькими з братом, нас пограбували і викрали всі золото, 2 обручки і каблучку, яку тато подарував мамі на заручини. Я купила їм зі срібла, але класні, сучасні обручки, вгадала з розміром, кажу: «Мама, подобається моя каблучка? Ану давай надіну «. Ага, трохи більше. Пішла в магазин, купила їм по обручці. Мама варила вареники, тато підійшов:» Давай я тобі вареники допоможу ліпити «. Мама:» Ой, іди, що ти там вмієш ?! «, повертається, а він стоїть з обручкою, одягнув їй на пальчик, потім пофоткались, повечеряли так класно», — поділилася гумористка.

Також зірка розговорилася про те, чому не стала новою «Холостячкою». Чимало шанувальників шоу сподівалися, що в цьому році буде вибирати свою любов саме вона.

«Чесно, не можу сказати, що я до сих пір комплексую, але в принципі я розумію реальність, це було б як» Білосніжка і сім гномів-2″. Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", — відповіла Никитюк.

Також зірка поділилася, запитують чи її батьки про весілля. Так, ведуча зазначила, що вони вже змирилися, що Леся вийде заміж нескоро: «Все вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, чоловіче», — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, днями телеведуча несподівано спантеличила фанатів фото в шлюбній сукні .

Фото з YouTube

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